Verstappen baut seine WM-Führung aus

Im WM-Klassement baute Verstappen seinen Vorsprung mit dem nächsten Start-Ziel-Sieg vor Teamkollege Sergio Pérez auf 53 Punkte aus. Zwar verbesserten die Verfolger von Mercedes, Ferrari oder Aston Martin ihre Autos in Katalonien mit technischen Upgrades, doch näher an den deutlich überlegenen Red Bull von Verstappen kam niemand heran. Im Gegenteil: Der zweimalige Champion raste kontrolliert zu seinem 40. Karrieretriumph an dem Ort, an dem er vor sieben Jahren als 18-Jähriger erstmals in der Formel 1 gesiegt hatte.