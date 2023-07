An der Spitze wechselte die Führung nur dann kurz, wenn Verstappen vor Leclerc an die Box kam und dem Monegassen so einige wenige Führungsrunden bescherte. Packende Überholmanöver zwischen Red Bull und Ferrari gab es kurz vor Rennende dann doch noch zu sehen, als Pérez sich über mehrere Runden ein Duell mit Carlos Sainz lieferte und den Spanier, der zwischenzeitlich ebenfalls eine Zeitstrafe wegen überschrittener Track-Limits ableisten musste, auf Platz vier verdrängte.