Vor allem Aston Martin und Ferrari hatten sich Hoffnungen gemacht, auf dem Stadtkurs die Siegesserie Red Bulls brechen zu können – und sie lagen auch nur wenige Hundertstel zurück. Verstappen hat nun allerdings beste Chancen auf den sechsten Sieg seines Teams im sechsten Saisonrennen. Damit könnte er seinen Vorsprung im WM-Kampf deutlich ausbauen.

Denn Sergio Perez im zweiten Red Bull wird nur vom Ende des Feldes starten. Der Mexikaner verlor seinen RB19 schon in der ersten Session gleich nach Start und Ziel in der Sainte-Devote und krachte in die Bande.