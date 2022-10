Für Verstappen war es in dieser, seiner zweiten Weltmeister-Saison, der 14. Saisonsieg. Damit stellt der Niederländer einen Rekord auf, bisher führten Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013) mit jeweils 13 Erfolgen in einem Jahr die Bestenliste an. Schumacher hatte im Ferrari allerdings nur 18, Vettel im Red Bull 19 Saisonrennen zur Verfügung. In diesem Jahr werden in der Formel 1 22 Grand Prix gefahren, nach Mexiko folgen noch die Rennen in Brasilien (13. November) und Abu Dhabi (20. November).