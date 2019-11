Alfa in der Altstadt: Es bleibt das umstrittenste Rennen in der Formel 1. In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku wird der vierte WM-Lauf ausgetragen und die Formel 1 bietet dem autokratischen Präsidenten Ilham Aliyev die Möglichkeit, faszinierende Bilder aus der mittelalterlich geprägten Altstadt in die Welt (hier Kimi Räikkönen im Alfa Romeo) zu senden. Sportlich gewinnt erneut Bottas vor Hamilton - es ist der vierte Doppelsieg für Mercedes.