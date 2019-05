Das Mercedes-Festival in der Formel 1 hat sich auch in Barcelona fortgesetzt. Titelverteidiger Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien vor Teamkollege Valtteri Bottas gewonnen. Die Konkurrenz fährt im Moment nur hinterher, für die Silberpfeile war es der fünfte Sieg im fünften Rennen. Sebastian Vettel verliert als Vierter weiteren Boden im Titelrennen. Dritter wurde Max Verstappen.

Die Dominanz von Mercedes zeigte sich bereits beim Beginn des Rennens. Hamilton erwischte den besten Start und kam an Bottas vorbei, der das Rennen von der Poleposition aufgenommen hatte. Auch Vettel versuchte zu attackieren, verbremste sich zu Ende der Geraden jedoch und musste kurz die Fahrbahn verlassen. Der Niederländer Max Verstappen nutzte dies aus und zog in der zweiten Kurve mit seinem Red Bull an dem Ferrari des Deutschen vorbei.

Bei dem Startmanöver hatte zudem Vettels Reifen offensichtlich etwas abbekommen, er musste auch seinen jungen Teamkollegen Charles Leclerc zeitweilig an sich vorbeiziehen lassen - Ferrari hatte dem 21-Jährigen aus Monaco zuvor grünes Licht gegeben, den vierfachen Weltmeister zu überholen. Vettel sah sich gezwungen, früher als geplant die Boxengasse aufzusuchen und das Rennen danach mit deutlichem Rückstand als Zehnter wieder aufzunehmen. Anschließend musste er sich erst mühsam wieder durchs Feld nach vorn kämpfen.

Vorn zogen Hamilton und Bottas derweil unangefochten ihre Runden. Auch durch Boxenstopps und den zwischenzeitlichen Einsatz des Safety Cars nach einem glimpflich verlaufenen Unfall von Lance Stroll wurde ihre Spitzenposition nicht gefährdet. Ein Start-Ziel-Sieg, der für das Publikum wenig spektakulär war - das dürfte den Führenden aber egal sein. In der derzeitigen Form scheint der Mercedes-Rennstall kaum zu bezwingen zu sein.