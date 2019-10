Szene des Rennens: Die Startlichter waren noch nicht aus, da bewegte sich Sebastian Vettels Ferrari an Position eins schon. Der Deutsche stoppte nochmal ab, anders als Mercedes-Pilot Valtteri Bottas, der dahinter von Platz drei startete und voll durchzog. Der Finne ging in Führung, Vettel hatte seinen Vorteil verloren. Was wie ein Fehlstart aussah, sollte aber nicht geahndet werden.

Ergebnis: Bottas gewann den Großen Preis von Japan, für ihn ist es der dritte Sieg in dieser Saison. Zweiter wurde Vettel vor Lewis Hamilton. Lesen Sie hier den Rennbericht.

Entscheidung: Mercedes ist nicht zu schlagen. Dieser Satz gilt auch in diesem Jahr, daran ändert auch Ferraris Renaissance in der zweiten Saisonhälfte nichts. Nach dem Triumph in Suzuka ist die Konstrukteurs-WM bereits entschieden. Ebenfalls steht fest, dass der Fahrer-Titel an Hamilton oder Bottas gehen wird. Zum sechsten Mal gewinnt Mercedes in beiden Kategorien, Ferrari hingegen wartet seit 2008 auf einen Titel.

Only Lewis or Valtteri can win the title now...



Which means @MercedesAMGF1 are the first team in F1 history to win six consecutive drivers' and constructors' titles #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/aLBKjOeMc8 — Formula 1 (@F1) October 13, 2019

Die Schönheit nach dem Sturm: Der Taifun "Hagibis" hatte die Rennleitung dazu bewegt, jegliche für Samstag geplante Aktivitäten abzublasen. Das Qualifying fand wenige Stunden vor Rennbeginn statt. "Die Bedingungen sind offensichtlich ganz anders als am Freitag, die Hauptsache ist aber, dass die Sonne draußen ist", sagte Vettel, nachdem er bei 24 Grad und blauem Himmel zur Poleposition gefahren war. Sein Teamkollege Charles Leclerc startete neben ihm von Rang zwei, dahinter kamen die beiden Silberpfeile.

Hörner abstoßen: Die beiden Jungspunde in der Gruppe der Spitzenfahrer, Max Verstappen (21 Jahre) und Charles Leclerc (22 Jahre), haben sich dieses Jahr schon das eine oder andere Duell geliefert. In Suzuka gerieten die beiden schon in der ersten Kurve aneinander: Verstappen hatte einen exzellenten Start erwischt und Leclerc auf der äußeren Linie schon fast überholt, als dieser plötzlich ausscherte und in den Red-Bull-Piloten krachte. "Charles ist mir einfach in die Seite gefahren", beschwerte sich Verstappen nach dem Rennen: "Das war unverantwortlich." Der Niederländer kam von der Strecke ab und musste nach 15 Runden das Rennen abbrechen, während Leclerc Sechster wurde.

DIEGO AZUBEL/EPA-EFE/REX Verstappen im Red Bull auf dem Rasen - der Rest des Feldes zieht vorbei

Gegenstände auf der Fahrbahn: Leclercs Auto trug ebenfalls einen Schaden davon. Nach der Kollision schliff sein Frontflügel über den Asphalt, wobei er reichlich Funken versprühte. Statt sofort einen Boxenstopp zur Reparatur einzulegen, blieb der Monegasse einige Runden auf der Strecke - bis sich der Frontflügel in der vierten Runde löste. Teile flogen durch die Luft und trafen Hamilton, der hinter Leclerc fuhr. Der Brite hatte Glück, dass bloß sein Rückspiegel abbrach und dadurch kein schwerer Unfall entstand. Wenig später löste sich bei voller Fahrt auch Leclercs Rückspiegel, diesmal flog das Teil zur Seite statt nach hinten.

Regeln: Sind offenbar Auslegungssache. Der Crash zwischen Leclerc und Verstappen wurde als neutraler Unfall bewertet, ohne Schuldzuweisung. Was für Verstappen unverständlich war, ließ sich nach Ansicht der Videobilder nachvollziehen. Anders die Szene beim Start: Eindeutig war zu sehen, wie sich Vettels Auto frühzeitig bewegte, ebenso das von Bottas. Die Rennleitung erkannte im Video ebenfalls eine Bewegung, diese habe sich aber "innerhalb des Toleranzbereichs des Frühstartsystems der Formel 1" befunden, weshalb keine Strafe verhängt wurde. "Ich hatte mit Sicherheit keinen guten Start", sagte Vettel nach dem Rennen - ob Frühstart oder nicht.