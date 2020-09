Trainingseinsatz am Nürburgring Formel-1-Debüt für Mick Schumacher

Mick Schumachers Chance auf ein Cockpit in der Formel 1 steigt: Der 21-Jährige wird beim freien Training in der Eifel in einem Alfa Romeo sitzen - und sich erstmals dem Publikum der Königsklasse zeigen.