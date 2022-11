»Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das machen können«

Mick Schumacher galt nach seinem Aus bei Haas nach zwei Jahren als möglicher Kandidat für ein Williams-Cockpit. Für den 23-Jährigen könnte nun ein Job bei Mercedes als Ersatzfahrer möglich sein.

»Mick ist jemand, der uns immer sehr am Herzen lag, wegen Michael und der ganzen Schumacher-Familie«, hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff schon im Vorfeld gesagt. »Ich finde, er hätte einen Platz in der Formel 1 verdient, und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das machen können«, sagte er gegenüber dem Sender Sky am Freitag.