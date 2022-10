«Für ein Team mit französischen Wurzeln zu fahren, ist etwas Besonderes», sagte Gasly am Samstag am Rande des Formel-1-Rennens in Suzuka zu seinem Wechsel. Bis zum Ende der Saison sitzt außer Ocon noch Ex-Weltmeister Fernando Alonso in einem Alpine-Cockpit. Der 41 Jahre alte Spanier wechselt zu Aston Martin und folgt bei den Briten auf Sebastian Vettel, der nach mehr als 15 Jahren im November seine Karriere beendet.