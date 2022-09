Saison 2023 Formel 1 plant Rekordjahr mit 24 Rennen

Die Formel 1 setzt ihren Expansionskurs auch in der kommenden Saison fort und nimmt zwei weitere Rennen in den Kalender auf. 24 Rennen sollen in der kommenden Saison stattfinden, darunter auch wieder die Grand Prix in Las Vegas und Shanghai. Der Motorsport-Weltrat des Weltverbandes FIA hat den offiziellen Plan verabschiedet.