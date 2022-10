Saison 2026 Porsche verzichtet auf den Einstieg in die Formel 1

Porsche hat seinen geplanten Einstieg in die Formel 1 mindestens vertagt, der deutsche Sportwagenhersteller wird nicht zur Saison 2026 in die Motorsport-Königsklasse einsteigen. Das erfuhr der SPIEGEL aus Motorsportkreisen. Zuvor hatte RTL berichtet . Die VW-Tochter wird sich nach SPIEGEL-Informationen demnach auch nicht zur vom Weltverband Fia festgelegeten Frist am 15. Oktober einschreiben.