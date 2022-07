Pressestimmen zum Großen Preis von Frankreich »Leclerc zerstört Ferraris Träume«

Nun droht Langeweile in der Formel 1, auch, wenn der Ferrari grundsätzlich ein Auto ist, das dem Red Bull von Verstappen gefährlich werden kann. So kommentiert die internationale Presse das Rennen.

Italien

Gazzetta dello Sport: »Leclercs WM prallt gegen eine Mauer, der WM-Titel rückt für Ferrari in weite Ferne. Leclerc ist allein, erdrückt von der Last, einen dramatischen Fehler in der 18. Runde des GP in Frankreich begangen zu haben, den er bis dahin beherrscht hatte. Leclerc verdient viel Sympathie für den Charakter, mit dem er die Verantwortung für diesen Vorfall übernommen hat.«