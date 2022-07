Ferrari-Fahrer Charles Leclerc geht vom ersten Startplatz in das Formel-1-Rennen in Frankreich (Sonntag 15 Uhr, TV: Sky). Der Monegasse sicherte sich am Samstag in Le Castellet in der Qualifikation überlegen die Pole Position vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer hatte bei Temperaturen von mehr als 30 Grad und Sonnenschein 0,304 Sekunden Rückstand. Platz drei belegte der Mexikaner Sergio Pérez im zweiten Red Bull.