Formel-1-Qualifying in Baku Leclerc startet zum sechsten Mal von Platz eins – im achten Rennen

Sein letzter Rennsieg liegt rund zwei Monate zurück – doch im Qualifying macht Charles Leclerc in dieser Saison keiner was vor. Der Ferrari-Pilot startet in Baku von der Pole, Konkurrent Max Verstappen wurde Dritter.