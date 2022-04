Formel-1-Qualifying in Melbourne Leclerc ist wieder schneller als Verstappen

Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Australien. Der Ferrari-Pilot sicherte sich die Pole Position am Samstag in Melbourne in 1:17,868 Minuten und verdrängte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull mit 0,286 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Knapp dahinter landete Sergio Pérez im zweiten Red Bull auf Rang drei. Während sich auch in Down Under am Sonntag (7.00 Uhr MESZ, Liveticker SPIEGEL.de, TV: Sky) wieder ein Duell zwischen der Scuderia Ferrari und Red Bull abzeichnet, schaffte es Rekordweltmeister Lewis Hamilton im weiter zu schwachen Mercedes immerhin auf Rang fünf.

Für Leclerc ist es die elfte Pole seiner Karriere und die zweite der Saison. Verstappen konnte in dieser Saison noch nicht von Startplatz eins in ein Rennen gehen. »Ich habe heute alles zusammenbekommen, das hat sich wirklich großartig angefühlt«, sagte der 24-jährige Monegasse nach dem Qualifying im Albert Park. Verstappen befand hingegen: »Ich habe mich das ganze Wochenende bislang nicht so gut gefühlt im Auto«.

Bild vergrößern Charles Leclerc springt nach dem Qualifying von seinem Ferrari, beobachtet von Konkurrent Max Verstappen Foto: WILLIAM WEST / AFP

Sebastian Vettel ist bereits im ersten von drei Abschnitten ausgeschieden. Nach einem Einschlag in die Streckenbegrenzung im letzten Training konnte der viermalige Weltmeister am Samstag nur eine schnelle Runde fahren und schaffte es lediglich auf Platz 18. Seinem Aston-Martin-Team gelang es erst in letzter Sekunde, das Auto wieder fahrtüchtig zu machen. Vettel startet von Platz 18 in sein erstes Rennen Wenige Stunden zuvor war Vettel nach einem Fahrfehler in der abschließenden Übungseinheit von der Strecke geflogen und konnte seinen Wagen nicht mehr abfangen. Sowohl der Frontflügel als auch die linke Vorderradaufhängung wurden stark beschädigt. Schon am Freitag hatte er das zweite Training wegen eines Motorschadens an seinem Auto komplett verpasst. An den ersten beiden Rennen des Jahres konnte er wegen einer Coronavirus-Infektion nicht teilnehmen.