Unter normalen Umständen würde Max Verstappen vom ersten Startplatz aus in das Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps gehen. Der Weltmeister dominierte das Qualifying auf der beliebten Traditionsstrecke, er lag am Ende über eine halbe Sekunde vor Carlos Sainz im Ferrari. Wegen eines unerlaubten Motorwechsels rutscht Verstappen in der Startaufstellung jedoch auf den 15. Platz – und Sainz startet von der Poleposition.