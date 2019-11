Großer Preis der USA Bottas startet von der Pole, Hamilton nur von Platz fünf

Zum fünften Mal in dieser Saison startet Valtteri Bottas (Mercedes) von der Poleposition. Beim Qualifying in Austin fuhr der Finne mit 1:32,209 Minuten die schnellste Runde. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel war nur zwei Tausendstelsekunden langsamer als Bottas und startet am Sonntag (20.10 Uhr, Liveticker: SPIEGEL, TV: RTL/Sky) von Platz zwei. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull, gefolgt von Vettels Teamkollegen Charles Leclerc.

Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) kam nur zu Startplatz fünf, dennoch wird er wohl zum sechsten Mal den Titel für sich entscheiden. Beim Großen Preis der USA reicht Hamilton bereits ein achter Platz, um vorzeitig seinen Titel zu verteidigen.

Drei Rennen vor dem Saisonende liegt der Brite mit 363 Punkte klar in Führung vor seinem Verfolger und Teamkollegen Bottas (289 Punkte). Die Konkurrenz von Ferrari ist bereits aus dem Titelkampf ausgeschieden, Leclerc (236 Punkte) und Vettel (230 Punkte) können Hamilton und Bottas in den drei verbleibenden Rennen nicht mehr einholen.