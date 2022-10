Der Finne Valtteri Bottas (Alfa Romeo), im Vorjahr noch für Mercedes im Einsatz und damit ein direkter Red-Bull-Konkurrent, sagte: »Regeln sind Regeln. Wenn man diese bricht, sollte es eine Strafe geben, die wehtut. Ich hoffe auf harte Sanktionen, die wirklich schmerzen.«

Toto Wolff verhöhnte Red Bull

Horner hatte die Affäre am vergangenen Samstag vor der Todesnachricht von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz eskalieren lassen. Schockierend sei es gewesen, dass McLaren-Geschäftsführer Zak Brown – der während Horners Aussagen neben ihm saß – in einem nicht an Red Bull geschickten Brief an die Fia und die Formel-1-Spitze Betrug unterstellt habe.