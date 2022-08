Der Red-Bull-Star war in 1:45,507 Minuten im Freitagstraining sagenhafte 0,862 Sekunden schneller als Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der ihm auch in der Meisterschaft mit 80 Punkten Rückstand noch am ehesten folgen kann. Die beiden Kontrahenten werden in der Startaufstellung ebenfalls dicht beieinander sein: Auch am Ferrari des Monegassen Leclerc wurden Motorteile und Getriebe gewechselt.