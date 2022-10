Formel 1 Red Bull soll Kostendeckel gerissen haben – Teamchef wehrt sich gegen Vorwürfe

Fia: Prüfung noch nicht abgeschlossen

Auch der Motorsport-Weltverband Fia stellte klar, dass ein finales Ergebnis der Kostendeckelüberprüfung noch gar nicht vorliegt. Erst in der kommenden Woche wird mit der Veröffentlichung gerechnet. Erst dann wird klar sein, ob ein Team 2021 mehr als 148,6 Millionen US-Dollar ausgegeben hat.

Vor allem der Zeitpunkt, an dem über dieses Thema gesprochen wird, stört Horner. Verstappen kann am Sonntag (14 Uhr/Sky) in Singapur zum zweiten Mal Weltmeister werden. »Es ist nicht zufällig, dass das hier passiert, wo Max seine erste WM-Chance hat«, sagte Horner.

»Grenze überschritten«

Red Bull behalte sich Schritte vor, gegen die Kommentare vorzugehen. »Wir wollen, dass diese Aussagen widerrufen werden. Es ist nicht akzeptabel, solche Dinge zu sagen«, sagte Horner. Auch wenn Ferrari und Mercedes Red Bull nicht direkt beschuldigten, sei klar, um wen es geht. »Es wurde eine Grenze überschritten, Bestrafungen für uns zu fordern«, sagte Horner.