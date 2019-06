Formel 1 Rennkommissare bestätigen Vettels Zeitstrafe vom Großen Preis in Kanada  

Sebastian Vettel erhält den Sieg beim Formel-1-Rennen in Kanada nicht zurück. Die Rennkommissare des Weltverbands Fia haben nach einer Anhörung in Le Castellet den Antrag von Ferrari auf Neubewertung der umstrittenen Situation beim Grand Prix in Montréal zurückgewiesen.

Das von der Scuderia vorgelegte Beweismaterial sei nicht ausreichend für eine Aufhebung der fünfsekündigen Zeitstrafe, hieß es zur Begründung. Damit bleibt der eigentlich zweitplatzierte Lewis Hamilton Sieger des Rennens, Vettel muss sich mit Rang zwei begnügen.

Vettel war in der 48. Runde des Rennens in Führung liegend nach einem Fehler mit seinem Ferrari durchs Gras gefahren. Als der 31-Jährige zurück auf die Strecke fuhr, drängte er Hamilton nahe an eine Mauer. Die Rennkommissare ahndeten sein Manöver als "gefährliche Rückkehr auf die Strecke". Vettel überquerte die Ziellinie zwar als Erster, rutschte durch die Zeitstrafe aber hinter Hamilton auf Rang zwei. Vettel gab an, nicht absichtlich so gefahren zu sein.

Strafe sei noch milde ausgefallen

Nach dem Rennen wollte er die Strafe nicht akzeptieren und stellte bei der Siegerehrung das Schild mit der großen Ziffer "2" vor Hamiltons Mercedes und die "1" vor seinen Ferrari. Der italienische Rennstall verzichtete auf einen förmlichen Protest, obwohl er diesen zuvor angekündigt hatte. Stattdessen wollte die Scuderia die Rennkommissare dazu bewegen, die Situation neu zu bewerten. Der entsprechende Antrag wurde nun abgelehnt.

Dan Istitene / Getty Images / AFP Sebastian Vettel vertauschte die Schilder bei der Siegerehrung in Montreal.

Mercedes dominiert auch im Frankreich-Training

Im Freien Training zum Großen Preis von Frankreich dominierte Mercedes: Valtteri Bottas fuhr in Le Castellet die schnellste Runde, Zweiter wurde Teamkollege Lewis Hamilton. Der britische WM-Spitzenreiter hatte noch am Vormittag die Bestzeit vorgelegt, war am Nachmittag aber auch wegen eines kleinen Unfalls mit einem Poller am Ende langsamer als Bottas. Vettel landete hinter Teamkollege Charles Leclerc auf Rang vier.

Vettel und Ferrari sind in diesem Jahr noch sieglos. Titelverteidiger Hamilton führt vor dem achten WM-Lauf am Sonntag (15.10 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: RTL, Sky) mit 62 Punkten Vorsprung vor dem drittplatzierten Vettel.