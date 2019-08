Auf dem Hockenheimring wird im kommenden Jahr voraussichtlich kein Formel-1-Rennen stattfinden stattfinden. Wie das Magazin "Auto, Motor und Sport" berichtet, sollen die Teams der Aufstockung des Rennkalenders 2020 auf 22 Rennen zugestimmt haben. Neu dabei sind die Strecken in Hanoi (Vietnam) und Zandvoort (Niederlande), dafür fällt mit dem Rennen in Deutschland nur eine Veranstaltung weg. In Zandvoort soll am 3. Mai die Europa-Saison beginnen.

Eigentlich galt auch der Grand Prix von Spanien in Barcelona als Streichkandidat, doch die Rennställe stimmten dem Verbleib wegen zusätzlicher Einnahmen zu. Nun müssen sich noch die Streckenbetreiber in Barcelona mit Rechteinhaber Liberty Media auf eine Antrittsgage verständigen, dann steht dem reformierten Kalender nichts mehr im Wege. Die Zustimmung des Weltrats des Motorsport-Weltverbands Fia im September gilt als sicher.

Die Saison 2020 startet traditionell mit dem Rennen in Australien am 15. März. Eine Woche später wird in Bahrain gefahren, diese direkt aufeinander folgenden Rennwochenenden gelten für die Teams und ihre Mitarbeiter wegen des hohen Zeitdrucks als große Herausforderung.

Insgesamt soll es im kommenden Jahr acht von diesen sogenannten Back-to-back-Rennen geben. Besonders diskutabel ist die Zusammenlegung der Rennen in Baku und Montréal - die beiden Städte liegen fast 9000 Kilometer auseinander, die Zeitverschiebung beträgt acht Stunden.

So soll der Formel-1-Kalender im kommenden Jahr aussehen: