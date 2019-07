Wohl letztes Formel-1-Rennen Anarchie in Hockenheim

Sequenz des Rennens: In der 54. Runde hatte Sebastian Vettel gerade Alexander Albon überholt und peilte den dritten Platz an. Um diesen lief ein Dreikampf zwischen Valtteri Bottas, Carlos Sainz und Lance Stroll. Kurz darauf kam Bottas von der Strecke ab und Vettel überholte Sainz und Stroll. Als wäre das nicht schon genug, verdrängte der Ferrari-Pilot in der vorletzten Runde sogar noch Daniel Kvyat von Rang zwei. Eine denkwürdige Aufholjagd war perfekt.

Ergebnis: Max Verstappen gewann den Großen Preis von Deutschland. Ebenfalls auf dem Treppchen landeten Vettel und Kvyat im Toro Rosso, dessen dritter Platz die zweitbeste Platzierung seiner Karriere ist. Hier geht es zum Rennbericht. In der WM-Gesamtwertung tat sich durch das Rennen nicht viel, Lewis Hamilton ist weiterhin komfortabel in Führung.

Confirmation of the final positions from an unforgettable race at Hockenheim ⏱️#GermanGP #F1 pic.twitter.com/ea8y1zqGE3 — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

"Started from the Bottom": Im Qualifying hatte sich der nächste Rückschlag in Vettels desaströser Saison angebahnt. Wegen technischer Probleme war bereits im ersten Durchgang Schluss gewesen, sodass er von Platz 20 ins Rennen ging. Jede Menge Safety Cars, gewagte Reifen-Experimente auf einer nassen Strecke und eine exzellente Fahrleistung in den letzten 16 Runden ergaben ein Rennen, an das sich Vettel noch lange erinnern dürfte. Als Letzter fuhr er los, als Zweiter kam er an. "Das hat Sebastian gebraucht. Das gibt ihm wieder Ansporn", sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto.

Regen-Roulette: Verstappen legte in der vordersten Reihe einen Stotter-Start hin und fiel um mehrere Positionen zurück. Währenddessen zog Vettel noch vor der ersten Kurve auf der Innenseite an sechs Autos vorbei. Das restliche Feld wurde durchgemischt, durch frühe Reifenwechsel, Überholmanöver und Fahrfehler. Als hätte man die Startreihenfolge noch einmal neu ausgewürfelt. Nur Hamilton fuhr zunächst unbedrängt an der Spitze der Konkurrenz davon.

Rutschpartie: Trotz Regen-Reifen kam Sergio Pérez im Racing Point bereits in der dritten Runde ins Rutschen und krachte in die Streckenbegrenzung. Nach rund 20 Runden war die Piste ein wenig getrocknet, sodass sich die Fahrer nach und nach Slicks abholten. Mit den profillosen Reifen konnten nicht alle umgehen, Verstappen etwa schaffte keine ganze Runde vor seinem ersten Dreher, den der Niederländer jedoch schadlos überstand.

In dieser Phase schlidderte auch Charles Leclerc von der Piste und demolierte seinen Wagen. Hamilton hatte Glück, nach einem Ausrutscher touchierte der Brite die Wand und musste bloß einen neuen Frontflügel bekommen. Das Experiment mit den Slicks nahm ein schnelles Ende, schon in der 30. Runde hatten alle Fahrer wieder Intermediates. Erst in der 48. Runde wagten die Teams wieder die schnelleren, weichen Reifen ohne Profil.

Mercedes-Ecke: Für den deutschen Rennstall war es ein gebrauchter Tag. Dass dem WM-Führenden Hamilton auf der nassen Strecke zwei Fahrfehler unterliefen, er für eine illegale Einfahrt in die Boxengasse auch noch eine Zeitstrafe verpasst bekam und schließlich auf dem elften Platz ins Ziel rollte, war schon schlimm genug. Dann crashte auch Teamkollege Bottas in der 56. Runde. Mit zu viel Tempo fuhr der Finne auf Slicks in eine Rechtskurve, kam ins Rutschen und schlug in der Mauer ein. In der gleichen Kurve war zuvor Hamilton von der Strecke abgekommen.

A difficult and dizzying day for both Mercedes drivers at Hockenheim #F1 #GermanGP pic.twitter.com/x8u4opjBMT — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Es ist das erste Rennen in dieser Saison ohne einen Mercedes-Piloten auf dem Treppchen. Hamilton sagte: "Leben bedeutet Lernen", sein Chef Toto Wolf fand drastischere Worte: "Wenn die Dinge so laufen, wie sie gelaufen sind, dann endet es in einem Armageddon-Wochenende für uns."

Versöhnlicher Abschied: Rund 50 Kilometer entfernt vom Hockenheimring ist Vettel zur Welt gekommen. Beim Rennen in seiner Heimat war dem 32-Jährigen zuletzt nicht viel gelungen. Vergangenes Jahr hatte er in Führung bei Regen einen Unfall gebaut, davor zweimal in Folge das Podium verpasst. Der zweite Platz wird sich angesichts der schlechten Ausgangslage wie ein Sieg anfühlen, und das zu einem besonderen Zeitpunkt, denn wahrscheinlich war dies das vorerst letzte Formel-1-Rennen auf deutschem Boden. Aus wirtschaftlichen Gründen steht der Große Preis von Deutschland vor dem Aus, mehr dazu können Sie hier lesen.

Mit Material des SID