Zwei Rennen sind in der Formel-1-Saison 2019 noch zu fahren. Doch in Brasilien und Abu Dhabi wird es nur noch um die Tagessiege gehen, die beiden WM-Titel gingen an Mercedes. Mal wieder, sagen Kritiker, die sich mehr Spannung erhoffen. Im Saisonfazit geht der Blick auch Richtung 2020.

Eine Formel-1-Saison beginnt traditionell mit Testfahrten. Seit Jahren wird dafür die Rennstrecke in Barcelona genutzt. Auch 2019 waren im Februar auf dem Circuit de Catalunya die ersten Runden gedreht worden, nicht nur der SPIEGEL hatte Ferrari im Anschluss zum Favoriten auf den WM-Titel erklärt.

1. Hamilton und Mercedes sind die perfekte Kombination

Doch es kam alles anders, was an Versäumnissen des italienischen Rennstalls, vor allem aber an der tadellosen Symbiose zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes lag. Die Gründe für die andauernde Dominanz der Silberpfeile sind vielfältig:

Hamilton leistet sich auf der Strecke nahezu keine fahrerischen Fehler.

Der sechsfache Champion fährt sowohl im Qualifying als auch in Renndistanzen stets am Limit.

Hamilton kann am besten mit dem sensiblen Material eines Formel-1-Rennwagens umgehen, wie in Mexiko seine 48 Runden auf einem Reifensatz gezeigt haben.

Mittlerweile hat Ferrari den stärksten Motor, aber Mercedes stellt auch im sechsten Jahr in Folge das beste Paket aus Motorleistung, Zuverlässigkeit und Aerodynamik.

Die Boxencrew der Silberpfeile liefert zuverlässig Bestleistungen und verpatzt keine Reifenwechsel.

Hamiltons Renningenieur Peter Bonnington und Mercedes-Stratege James Vowles reagieren flexibel auf die Anforderungen eines Rennens und taktieren die Gegner regelmäßig aus.

Nach Jahren der harten Rivalität zwischen Hamilton und Nico Rosberg profitiert Mercedes seit drei Jahren von der Rollenverteilung zwischen Hamilton und Valtteri Bottas als klare Nummer zwei.

2. Langeweile bleibt Bestandteil der Formel 1

Aus Perfektion kann in einem Sport wie der Formel 1 schnell Langeweile entstehen. Dieses Thema begleitet die Königsklasse des Motorsports seit 2014 die Hybridtechnologie eingeführt wurde und Mercedes seitdem alle Fahrer- und Konstrukteurstitel einfuhr. In dieser Saison war der Höhepunkt des Überdrusses in Le Castellet erreicht. Beim Großen Preis von Frankreich fuhr Hamilton im achten Rennen von der Poleposition aus zum sechsten Saisonsieg und auch das restliche Feld bot keine bemerkenswerten Motorsport-Aktionen.

So gab Ferrari den Vorteil aus der Hand Überraschung: Die Formel 1 startet seit Jahren in Australien. Auf dem Albert Park Circuit in Melbourne gilt Ferrari vor der Saison 2019 aufgrund der Eindrücke von den Testfahrten als Favorit. Doch es kommt anders. Valtteri Bottas (Foto) gewinnt vor Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton - und die Formel 1 rätselt: Wird der Finne in seinem dritten Jahr bei den Silberpfeilen um den Titel fahren? Nur ein Funken Hoffnung: Die Strecke in Bahrain liegt Ferrari, Sebastian Vettel hatte dort 2017 und 2018 gewonnen. Und seit den Testfahrten ist klar, dass die Scuderia den besten Motor im Feld hat. So wundert es nicht, dass Charles Leclerc auf die Poleposition fährt. Doch im Rennen deutet sich an, wie vielfältig die Probleme bei Ferrari sind. Leclerc fällt kurz vor Schluss mit technischen Problemen auf Rang drei zurück, und Vettel verliert und überfährt nach einem Dreher seinen Frontflügel. In Topform: Titelverteidiger Lewis Hamilton bedankt sich nach dem Großen Preis von China bei seinen Fans. Der Brite überholte als Zweiter nach dem Qualifying am Start seinen Teamkollegen Bottas und gab die Führung nicht mehr ab. Hamilton steht zum ersten Mal in der Saison auf Platz eins der WM-Wertung. Alfa in der Altstadt: Es bleibt das umstrittenste Rennen in der Formel 1. In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku wird der vierte WM-Lauf ausgetragen und die Formel 1 bietet dem autokratischen Präsidenten Ilham Aliyev die Möglichkeit, faszinierende Bilder aus der mittelalterlich geprägten Altstadt in die Welt (hier Kimi Räikkönen im Alfa Romeo) zu senden. Sportlich gewinnt erneut Bottas vor Hamilton - es ist der vierte Doppelsieg für Mercedes. Bloß nicht hinschauen: Der Große Preis von Spanien in Barcelona soll zum Wendepunkt für Ferrari werden - und wird zum Debakel. Beim ersten Rennen in Europa packen die Teams die ersten Updates aus und Sebastian Vettel hofft auf die Rückkehr an die Spitze. Stattdessen zieht er sich bei einem Bremsmanöver am Start einen sogenannten Bremsplatten zu, sein Team lässt ihn trotzdem lange draußen, um dann den Boxenstopp zu vermasseln. Mercedes feiert den fünften Doppelsieg und Vettel weiß, dass es mit dem fünften WM-Titel nichts wird. "Mit dem Geist von Niki": Sechs Tage vor dem Rennen in Monaco verstarb Formel-1-Legende Niki Lauda. Für Mercedes ist es ein besonderes Rennen, hatte Lauda die Siege der Silberpfeile der vergangenen Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender des Rennstalls doch entscheidend mitgeprägt. Hamilton gewinnt auch das sechste Rennen der Saison, diesmal vor Vettel. "Das war das härteste Rennen, das ich je hatte", sagt Hamilton im Ziel. "Ich habe heute mit dem Geist von Niki gekämpft. Wir haben versucht, fokussiert zu bleiben und ihn stolz zu machen." Außer sich vor Wut: Die 48. Runde des Großen Preises von Kanada erklärt gut, warum Ferrari keine realistische Chance auf den WM-Titel hat. Vettel holt die erste Poleposition der Saison. Er führt das Rennen lange an. Hamilton kommt immer näher heran. Vettel verliert unter Druck die Kontrolle, kommt von der Strecke ab und behindert Hamilton bei der Rückkehr. Vettel bekommt regelkonform eine Fünf-Sekunden-Strafe und verliert den Sieg an Hamilton. Der Rest ist Wut, Unverständnis und Überreaktion. Vettel stellt im Ziel sogar den Aufsteller für den zweiten Platz vor Hamiltons Auto. Formel Langeweile: Im achten Rennen der Saison gewinnt in Le Castellet zum achten Mal Mercedes, es ist der sechste Doppelsieg. Im Anschluss nimmt die Diskussion Fahrt auf, wie die Formel 1 wieder spannender gemacht werden kann. Herausgekommen ist ein neues Regelwerk ab der Saison 2021, das die Teams zu einem Budgetdeckel zwingt. Doch es ist schon jetzt klar: An den strukturellen Vorteilen von Mercedes, Ferrari und Red Bull wird sich nichts ändern. Verstappen-Sternstunde: Nur eine Woche nach dem Grand Prix in Frankreich zeigt die Formel 1 ein anderes Gesicht - dank Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot deutet immer wieder sein großes Talent an, kann das aber nicht konstant abrufen. Beim Heimrennen seines Rennstalls kämpft er sich von Rang sieben aus an die Spitze, überholt dabei Vettel, Bottas und Leclerc auf der Strecke. Fliegender Holländer: Beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone wächst der Rückstand von Vettel auf Hamilton auf 100 Punkte an. Der Deutsche landet auf Platz 15, weil er auf Platz drei liegend Verstappen ins Heck fährt, seinen Wagen beschädigt und eine Zehn-Sekunden-Strafe erhält. "Ich dachte, ich hätte eine Chance auf der Innenseite, war dann aber zu dich und zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren", sagt Vettel im Anschluss. Kubica im Glück: Vor der Saison wurde darüber diskutiert, ob Robert Kubica aufgrund der fehlenden Kraft und Beweglichkeit seines rechten Arms ein Sicherheitsrisiko darstellt. Der Pole erhält das Cockpit bei Williams wegen seiner Sponsorengelder, sportlich kann er nicht mithalten. Kubica verliert jedes Qualifying-Duell gegen seinen Teamkollegen George Russell und wird in den Rennen regelmäßig überrundet. Beim Großen Preis von Deutschland profitiert er von den vielen Ausfällen und holt als Zehnter den einzigen WM-Punkt. Endlich Sommerpause: Mit diesem Gefühl geht Ferrari in die vierwöchige Auszeit der Formel 1. Im zwölften Saisonrennen auf dem Hungaroring gewinnt zum achten Mal Lewis Hamilton (Foto). Der Italienische Rennstall will sich sammeln und die Geschwindigkeitsvorteile im zweiten Teil der Saison besser nutzen. Sport im Hintergrund: Tatsächlich gelingt Ferrari beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps das erhoffte Comeback. Doch Charles Leclercs erster Formel-1-Sieg der Karriere wird zur Nebensache. In der Formel 2, die ebenfalls in Spa gastiert, kommt es zu einem schweren Unfall, der Franzose Anthoine Hubert erliegt wenig später seinen Verletzungen. Die Mutter und der Bruder trauern am Tag danach bei einer Schweigeminute (Foto) - die Formel 1 fährt im Anschluss trotzdem weiter. Heimsieg: Eine Woche nach dem Sieg in Belgien gewinnt beim Großen Preis von Italien erneut Leclerc und die Ferrari-Gemeinde lässt ihre Emotionen heraus. Für den WM-Titel ist es zu spät, aber die Roten glauben wieder an sich. Durststrecke beendet: Sebastian Vettel lässt sich den Champagner auf dem Podium in Singapur schmecken. Über ein Jahr ist es her, dass der 32-Jährige ein Rennen gewinnen konnte. Optimisten fangen bei sechs verbleibenden Rennen an zu rechnen, ob Ferrari Mercedes in der WM-Wertung nun doch angreifen kann. Die Antwort: Wer Lewis Hamilton und Mercedes zum Gegner hat, sollte sich nicht zu früh freuen. Die Poleposition geht beim Großen Preis von Russland zum vierten Mal in Folge an Leclerc. Im Rennen gibt der Monegasse Vettel Windschatten und verliert die Führung, Vettel hält sich im Anschluss nicht an die Absprache, Leclerc wieder vorbeizulassen. In diesem Scharmützel behält Hamilton die Ruhe und gewinnt das Rennen vor Bottas und Leclerc. Beginn eines Jubel-Marathons: Der Große Preis von Japan steht im Zeichen des Taifuns Hagibis, der das Qualifying am Samstag verhindert. Vettel holt sich die Poleposition, doch ein schlechter Start lässt Bottas vorbeiziehen - ein weiterer Vettel-Fehler schenkt Mercedes den nächsten Sieg. Die Silberpfeile sichern sich vorzeitig die Weltmeisterschaft der Kontrukteure. Fahrstuhl für den Sieger: Formel-1-Eigentümer Liberty Media muss sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, Showeffekte zu sehr in den Vordergrund zu stellen, statt über das Regelwerk echten Wettbewerb zu fördern. Die neuen Regeln sind nun da, 2021 wird man wissen, ob die Pläne aufgehen. Die Show muss bis dahin weitergehen, beim Rennen in Mexiko wird Sieger Hamilton zusammen mit seinem Auto per Fahrstuhl auf das Siegerpodest gehoben. Schumacher im Visier: Lewis Hamilton ist zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister. Beim Großen Preis der USA verpasst er zwar seinen 84. Karriereerfolg, doch die Bestmarken von Michael Schumacher sind greifbar: Die Formel-1-Legende steht bei sieben WM-Titeln und 91 Grand-Prix-Siegen - in der kommenden Saison hat Hamilton in 22 Rennen die Chance, die Rekorde einzustellen oder Schumacher gar zu übertreffen.

Es folgten zwar spektakuläre Rennen wie in Spielberg dank Überraschungssieger Max Verstappen oder in Hockenheim aufgrund der Wetterkapriolen, doch der Eindruck verfestigt sich seit Jahren: Die Formel 1 braucht mehr Abwechslung, Unterhaltung und sportlichen Wert. Die neuen Regeln samt Budgetobergrenze ab der Saison 2021 sollen die Langeweile vertreiben, doch es gibt viele Experten, die die Topteams Mercedes, Ferrari und Red Bull auch nach den Veränderungen überlegen sehen. Und 2020? In der kommenden Zwischensaison ohne große Regeländerungen wird sich ohnehin nichts ändern. Selbst wenn die Großen Drei hauptsächlich an der Entwicklung der neuen Boliden ab 2021 arbeiten.

3. Vettel wird auch 2020 kein Weltmeister

Ferrari hatte in dieser Saison nach Jahren der Unterlegenheit das schnellste Auto im Feld. Das klingt gut, Rennen werden aber nicht nur auf Geraden gewonnen. Die Scuderia ging im Laufe des Jahres sechsmal von der Poleposition aus ins Rennen, ohne zu gewinnen. Stattdessen reihten sich Strategie-, Boxen- und Kommunikationsfehler aneinander. Ferrari war im Vergleich mit Mercedes das deutlich schlechtere Team.

Mittendrin in diesem Spannungsfeld: Sebastian Vettel. In seinem fünften Jahr bei den Roten wollte er endlich seinen insgesamt fünften WM-Titel gewinnen, doch der 32-Jährige war mit diversen Fahrfehlern und dem insgesamt eher verlorenen Duell mit Teamkollege Charles Leclerc ein entscheidender Faktor für Ferraris zwölftes Jahr in Serie ohne Fahrertitel. Vettel schafft es nicht mehr, aus einem sehr guten ein Siegerauto zu machen. Und derzeit spricht nichts dafür, dass sich das 2020 ändern wird.

Dan Istitene/ Getty Images Max Verstappen (l.) ist nach Charles Leclercs Aufstieg nicht mehr der einzige Jungstar in der Formel 1

4. Verstappen wird von Leclerc bedroht

Max Verstappen galt als die Zukunft der Formel 1. Der Niederländer ist schnell. Er fährt instinktiv. Seine Überholmanöver sind oft am Limit. Verstappen hat, vergleichbar mit Michael Schumacher in den Neunzigerjahren, seiner Heimat den Motorsport ans Herz gelegt. Dank Verstappen kehrt die Formel 1 in der kommenden Saison nach Zandvoort zurück. Er könnte zum jüngsten Weltmeister der Geschichte aufsteigen.

Doch der Hype um Verstappen ist ins Stocken geraten. Er fuhr auch im fünften Jahr in der Formel 1 zu wenig konstant, zu ungestüm, zudem ist sein Red Bull nur auf wenigen Strecken siegfähig. Und mit Charles Leclerc gibt es nun einen Fahrer, der nur wenige Tage jünger als Verstappen ist - und über ein vergleichbares Potenzial verfügt. Leclerc fährt kontrollierter, der Monegasse ist in direkten Duellen auf der Strecke aber ähnlich unnachgiebig wie Verstappen. Das Duell dieser beiden Ausnahmetalente könnte die Formel 1 über viele Jahre prägen. Die Zukunft gehört jetzt zwei Jungstars.

5. Schumacher wird erst 2021 in die Formel 1 aufsteigen

Die Antwort ließ nostalgische Fans aufhorchen. "Ich würde es nehmen", sagte Mick Schumacher vor Wochen im Podcast der Formel 2 auf die Frage, ob er im kommenden Jahr einen Platz in der Formel 1 annehmen oder ablehnen würde. Der Sohn von Michael Schumacher wird dank seines Nachnamens in jedem Fall in der Formel 1 landen - erste Testfahrten im Ferrari gab es bereits im April. Doch sein erstes Jahr in der Nachwuchsklasse hat gezeigt, dass er noch Zeit braucht. Ein Sieg und sieben weitere Platzierungen in den Punkten in 20 Rennen machen auch aus einem Schumacher noch keinen Formel-1-Fahrer.