Formel 1 in Baku Pérez schlägt Verstappen, der Rest ist chancenlos

Verstappen hatte seine Reifen wenige Sekunden nach dem Unfall wechseln lassen, als das Safety Car noch nicht draußen war. Deshalb fiel er nach seiner guten Anfangsphase, als er Leclerc in der vierten Runde überholen und sich an die Spitze setzen konnte, auf den dritten Rang zurück. Die anderen Fahrer an der Spitze wechselten in der verlangsamten Safety-Car-Phase ihre Reifen und sparten so ein paar Sekunden ein. Sonst hätte wohl Verstappen den Sieg geholt.