Sprintrennen in Österreich Schumacher sammelt gegen Hamilton Erfahrung – aber keinen WM-Punkt

Seit der vergangenen Saison experimentiert die Formel 1 dreimal pro Saison mit dem Sprintformat, so sollen die Zuschauer an den Strecken bereits am Samstag Rennaction bekommen. Wie schon in Imola im April gewann Max Verstappen auch die zweite Auflage der laufenden Saison. Der Niederländer im Red Bull setzte sich im Heimrennen seines Rennstalls vor Titelrivale Charles Leclerc im Ferrari durch, dessen Teamkollege Carlos Sainz wurde Dritter – in dieser Reihenfolge startet das Trio am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in das Hauptrennen.