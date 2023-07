Strafenchaos bei der Formel 1 in Spielberg Das Rennen der 1200 möglichen Regelverstöße

Weil die Fahrer in Österreich massenweise an der Streckenbegrenzung verzweifelten, kam die Rennleitung mit der Überprüfung nicht hinterher. Warum ist der Kurs auf dem Red-Bull-Ring so problematisch?