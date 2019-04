Formel 1 in Baku Nächster Mercedes-Doppelsieg - Bottas gewinnt vor Hamilton

Nicht Weltmeister Lewis Hamilton, sondern sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen. Es war der zweite Saisonsieg des Finnen, der damit in der WM-Wertung wieder die Führung vor Hamilton übernimmt. Der Brite landete in Baku auf dem zweiten Platz.

Die Ferrari-Piloten warten dagegen auch nach dem vierten Grand Prix des Jahres weiter auf einen Erfolg. Für Sebastian Vettel reichte es erneut nur zum dritten Platz. Charles Leclerc fuhr nach seinem Unfall im Qualifying vom achten Startplatz auf Rang fünf vor. Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter.

FINAL CLASSIFICATION: Round 4, Azerbaijan



Bottas war im Qualifying der Schnellste gewesen und ging entsprechend von der Pole Position ins Rennen. Direkt nach dem Start konnte er zwei Angriffe Hamiltons abwehren und den ersten Platz verteidigen. Das war letztlich schon die Vorentscheidung.

Auf dem engen Stadtkurs gab es nur wenige Überholmanöver. Dafür war das Rennen von taktischen Erwägungen der Teams geprägt. Anders als Bottas, Hamilton und Vettel, die schon früh die Reifen wechselten, blieb Leclerc lange auf der Strecke und kam erst in der 35. von 51 Runden zum ersten und einzigen Mal an die Box. Durch die Strategie übernahm der junge Monegasse zwar zwischenzeitlich die Führung, fiel nach seinem Boxenstopp aber wieder zurück.

Anders als im vergangenen Jahr, als sich die Red Bulls gegenseitig von der Strecke geschossen hatten und Bottas kurz vor Schluss in Führung liegend mit einem Reifenschaden ausgefallen war, gab es während des Rennens keine schweren Unfälle, sodass das Safety Car nicht ausrücken musste.

Für Mercedes war es im vierten Saisonrennen der vierte Doppelsieg. Zweimal landete Bottas ganz oben auf dem Treppchen, zweimal Hamilton. Der Finne liegt in der WM-Wertung auf Platz eins, weil er sich beim Großen Preis von Australien einen Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde gesichert hatte. In Baku fuhr Leclerc die schnellste Runde und holte sich zum zweiten Mal in diesem Jahr den Bonuspunkt.