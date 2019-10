Valtteri Bottas hat den Großen Preis von Japan gewonnen. In Suzuka setzte sich der Finne vor Sebastian Vettel im Ferrari durch. Weltmeister Lewis Hamilton komplettierte das Podium auf Rang drei. Vettels Teamkollege Charles Leclerc blieb nur der sechste Platz. Damit ist Mercedes die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft nicht mehr zu nehmen, auch die Fahrerwertung machen Hamilton (338 Punkte) und Bottas (274 Punkte) unter sich aus.

Gestartet war Vettel von der Poleposition. Das hatte sich erst wenige Stunden vor dem Start entschieden: Zum fünften Mal in der Formel-1-Geschichte hatte das Qualifying am selben Tag stattfinden müssen wie das Rennen, zum dritten Mal passierte dies in Japan. Grund für den engen Terminplan war der Taifun "Hagibis", der ein Qualifikationsrennen am Samstag unmöglich gemacht hatte.

Schon in der ersten Kurve musste Ferrari die Führung an die Mercedes abtreten: Vettel bremste nach einem vermeintlichen Fehlstart kurz ab und fuhr schließlich mit Verzögerung los. Bottas zog vorbei, Hamilton sortierte sich direkt hinter dem Deutschen ein. Der an zweiter Position gestartete Leclerc nahm bei einer Kollision mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen einen Schaden am Frontflügel, weshalb er nach vier Runden zur Reparatur in die Box musste. Auch Verstappen, der kurz von der Strecke abgekommen war, verlor einige Plätze und musste sein beschädigtes Auto in der 15. Runde in der Box abstellen.

Hamiltons zweiter Stopp entscheidet das Rennen

Je weiter sich die weichen Reifen abnutzten, desto schwerer fiel es Vettel, das Tempo der Silberpfeile mitzugehen: Bottas setzte sich komfortabel ab, Hamilton schloss nach anfänglichem Rückstand zum Deutschen auf. Mit einem frühen Reifenwechsel in Runde 17 und einer Zwei-Stopp-Strategie versuchte Ferrari, den Druck auf die Silberpfeile zu erhöhen. Mercedes reagierte prompt: In der 18. Runde wechselte Bottas auf die Medium-Reifen und sicherte seine Führung ab. In der 21. Runde kam auch Hamilton an die Box - für den Briten schien sein Team eine Ein-Stopp-Strategie vorgesehen zu haben.

Diese erledigte sich allerdings nach 43 von 53 Runden: Per Funk hatte Hamilton seiner Crew zu verstehen gegeben, dass seine Reifen nicht bis zum Ende durchhalten würden. Zuvor hatten bereits Vettel (32. Runde) und Bottas (36. Runde) frische Reifen aufgezogen. In Führung liegend fuhr auch Hamilton noch einmal in die Box und fiel dadurch auf den dritten Platz zurück. Mit dem frischen Reifensatz startete er eine letzte Attacke auf Vettel, konnte den Deutschen aber nicht mehr überholen.