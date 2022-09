Sky mit guten Quoten

Während es an den Strecken seit Monaten einen Fanansturm und immer wieder Rekordkulissen gibt, hatte das Zuschauerinteresse vor den Bildschirmen deutlich nachgelassen. Das bisher letzte Free-TV-Rennen in Zandvoort sahen bei RTL lediglich 2,043 Millionen Menschen. In der vorherigen Saison hatte der Sender bei seinen vier Übertragungen noch einen Durchschnittswert von 3,28 Millionen erreicht.

Bei Sky läuft es hingegen besser, die Investitionen in die Formel 1 scheinen sich zu lohnen. In der laufenden Serie wuchs der Zuschauerschnitt nach Sky-Angaben bisher um 24 Prozent. Die bisher größte Zuschauerzahl gab es beim Grand Prix von Saudi-Arabien mit 1,38 Millionen.