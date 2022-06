Die Formel 1 hat sich von Aussagen Bernie Ecclestones über Wladimir Putin distanziert. Der frühere Formel-1-Chef hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin im britischen Fernsehen als »erstklassige Persönlichkeit« (»first class person«) bezeichnet, für den er »eine Kugel abfangen würde« (»I'd still take a bullet for him«). Dabei war per Einblendung »Bernie Ecclestone aus der Formel 1« (»Formula One's Bernie Ecclestone«) auf dem Bildschirm zu lesen.