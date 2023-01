Die Königsklasse des Motorsports lockte Autofirmen schon immer: Auf der Rennstrecke kann man zur Legende werden – oder sich das Image ruinieren. Über die Jahrzehnte war's ein Kommen und Gehen, nur der italienische Sportwagenhersteller Ferrari war immer dabei. Doch auch Großkonzerne zieht es in die Formel 1. Während der Einstieg der deutschen VW-Tochter Audi zur Saison 2026 fix ist, sorgte zuletzt eine Ankündigung von General Motors für Aufsehen: Der US-Gigant will den Namen seiner Edelmarke Cadillac an den Start bringen.