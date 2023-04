Rokit war 2019 als Titelsponsor bei Williams Racing eingestiegen – und sah zu, wie der Rennstall die bis dahin schwächste Saison in mehr als 40 Jahren in der Formel 1 hinlegte. Williams fuhr dem restlichen Feld deutlich hinterher und holte im gesamten Jahr nur einen Punkt, beim Großen Preis von Deutschland. Im darauffolgenden Jahr unterbot Williams das Ergebnis sogar noch: In der Coronasaison 2020 blieb das Team ohne jeden Punkt.