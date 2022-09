Selbst, wenn Verstappen in sieben verbleibenden Rennen noch viermal ausscheidet und Leclerc all diese Rennen gewinnt, würde der Niederländer in jedem Fall noch immer vorn liegen.

Im Oktober kann Verstappen den WM-Triumph vorzeitig perfekt machen. Der nächste Grand Prix findet am kommenden Wochenende in Monza statt. In Zandvoort hatte Verstappen auch im vergangenen Jahr gewonnen.

Die beiden deutschen Fahrer Mick Schumacher im Haas und Sebastian Vettel im Aston Martin landeten auf den Plätzen 13 und 14 und fuhren damit keine Punkte ein. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton wurde Vierter.