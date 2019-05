Der Große Preis der Niederlande kehrt 2020 nach 35 Jahren in den Formel-1-Kalender zurück. Das gaben die Führung der Motorsport-Königsklasse und der Betreiber der Rennstrecke in Zandvoort bekannt. Der Vertrag gilt zunächst bis einschließlich 2022.

Die Niederlande waren bis 1985 insgesamt 30-mal im Formel-1-Kalender vertreten, gefahren wurde stets in Zandvoort. Der Kurs, gelegen in einer Dünenlandschaft, ist allerdings etwas in die Jahre gekommen. Teile der 4,320 Kilometer langen, überaus kurvenreichen Strecke bedürfen ebenso einer Überarbeitung wie die Funktionsgebäude.

Mark Thompson / Getty Images Max Verstappen

Für volle Ränge soll Max Verstappen sorgen. Der 21 Jahre alte Red-Bull-Pilot (fünf Grand-Prix-Siege) hat in den Niederlanden großes Motorsport-Interesse ausgelöst. "Max Verstappen ist jung, schnell und populär. Und er ist so jung, dass er noch 20 Jahre fahren kann. Bei jedem Rennen erleben wir ein Meer von Oranje-Fans. Die verdienen ein Rennen zu Hause", sagte Formel-1-Marketingchef Sean Bratches zuletzt.

Zandvoort ist das zweite Rennen, das von Liberty Media (seit Anfang 2017 Rechteinhaber der Königsklasse) in den Formel-1-Kalender gehoben wird. Zuvor wurde die Premiere des Großen Preises von Vietnam in Hanoi im April 2020 beschlossen.

Dafür läuft der Vertrag mit dem Großen Preis von Spanien in Barcelona aus. Nach der Zusage für Zandvoort dürfte es für die Organisatoren schwer werden, den Vertrag zu verlängern, zumal sich der spanische Ex-Weltmeister Fernando Alonso im vergangenen Jahr aus der Formel 1 verabschiedet hat.