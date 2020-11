Formel 2 in Bahrain Mick Schumacher wird Siebter – und baut seine Gesamtführung aus

Mick Schumacher geht mit einem Vorsprung in sein vielleicht letztes Formel-2-Wochenende: In Bahrain half sogar ein siebter Platz, weil der größte Konkurrent patzte. Danach dürfte der Aufstieg in die Formel 1 folgen.