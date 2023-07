Goethe hat mit dem Auto zu kämpfen

Oliver Goethe hatte am Samstag im Sprintrennen die große Chance auf seinen zweiten Podestplatz in der Nachwuchsserie schon beim Start verspielt. Der für Trident fahrende Deutsch-Däne kam nicht vom Fleck, er fiel von Platz vier zwischenzeitlich auf Rang 27 zurück. Kurz vor Rennende erlitt Goethe nach einer Aufholjagd einen Reifenschaden, ins Ziel rollte er auf Platz 26. Am Sonntag reichte es nach einem technischen Problem nur zu Rang 13.