»The Guardian«: »Die Formel 1 hat in dieser Saison schon einige tolle Rennen geliefert, aber dieses in Spa-Francorchamps war ein Nachmittag, den nur Verstappen auskosten wird. Dennoch war er auf zwei Ebenen nicht ohne Bedeutung. Verstappen, der im Titelkampf an vorderster Front kämpft, hat mit seinem Tempo und seiner Kontrolle seine Konkurrenten zur Verzweiflung gebracht. Für Lewis Hamilton und Mercedes, die darum kämpfen, zu einem konkurrenzfähigen Tempo zurückzufinden, konnte das Wochenende hingegen nicht schnell genug zu Ende gehen.«

Frankreich

»Le Monde«: »Sein Red Bull verleiht ihm Flügel. Nachdem er bereits das ganze Wochenende über ein hervorragendes Tempo gezeigt hatte und die schnellste Zeit im Qualifying fuhr, erweckte Max Verstappen in Spa einmal mehr den Eindruck, dass es ihm leichtfiel.«