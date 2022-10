Augsburg verteidigt schwach

Stattdessen lieferte Augsburg in der Verteidigung eine wenig bundesligataugliche Vorstellung. Der Ball hüpfte durch den Strafraum, die Augsburger Verteidigung konnte nicht klären und so war Platz für Denis Huseinbašić, der aus kurzer Distanz das 2:1 besorgte (62.). Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler stand zum ersten Mal bei einem Bundesligaspiel in der Startelf.

Eigentlich sprach alles für einen Kölner Sieg, ehe sich die Augsburger wieder nach vorne trauten – und wie aus dem Nichts zum Ausgleich kamen. Der zur Halbzeit eingewechselte Daniel Caligiuri schloss nach einer Kopfball-Ablage von Niederlechner ab (68.). Das Spiel schien wieder völlig offen, doch Köln ging erneut in Führung. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß kam Mark Uth an den Ball, Augsburgs Ermedin Demirović wollte klären, spielte aber Tigges an, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte (81.).