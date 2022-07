Frankreich ist mit einem 5:1-Sieg gegen Italien in die Europameisterschaft gestartet. Das Team von Trainerin Corinne Diacre hat damit die Tabellenführung in der Gruppe D übernommen, nachdem am frühen Abend Island und Belgien die Punkte geteilt hatten. Die Tore vor 8541 Zuschauenden im New York Stadium von Rotherham erzielten Onema Geyoro (9. Minute, 40./45.), Marie-Antoinette Katoto (12.) und Delphine Cascarino (38.). In der Schlussphase gelang Martina Piemonte der Anschlusstreffer (76.).