Bislang hatte das Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador in Gruppe A am 21. November stattfinden sollen, damit wäre das offizielle »Eröffnungsspiel« samt Zeremonie allerdings gar nicht das erste Spiel des Turniers gewesen. Früher am selben Tag hätten Senegal gegen Niederlande (Gruppe A) und England gegen Iran (Gruppe B) stattgefunden.