Charles Leclerc hat das Formel-1-Rennen von Australien gewonnen. Der Ferrari-Pilot feierte beim Grand Prix in Melbourne seinen zweiten Saisonerfolg und baute seine WM-Führung aus. Red-Bull-Pilot Sergio Pérez wurde am Sonntag Zweiter vor George Russell im Mercedes. Weltmeister Max Verstappen schied im Red Bull nach einem Defekt vorzeitig aus, aus seinem Auto waren Flammen geschlagen. Bereits beim Saisonauftakt in Bahrain hatte Verstappen seinen Wagen abstellen müssen.