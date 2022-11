SPANIEN

»Marca«: »Mehr kann man sich von einem F1-Rennen nicht wünschen.«

»Mundo Deportivo«: »Heute hat George Russell seinen ersten Sieg in der Formel 1 errungen und damit bestätigt, dass – mit Hamilton auf Platz zwei – Mercedes zurück ist.«

FRANKREICH

»Le Figaro«: »Auf ihn hatte das deutsche Unternehmen gewartet. George Russell hat also mit 24 Jahren seinen ersten Karrieresieg errungen, aber vor allem den ersten von Mercedes in dieser Saison. (...) Das Sahnehäubchen war der zweite Platz von Lewis Hamilton nach einem turbulenten Rennen, in dem er in Runde sieben von Verstappen gerammt wurde.«