Großer Preis von Italien Verstappen ist für Ferrari selbst beim Jubiläumsrennen in Monza uneinholbar

Damit baute Verstappen seinen Vorsprung in der WM-Fahrerwertung weiter aus. Mit 335 Punkten liegt er komfortabel in Führung, noch sind sechs weitere Rennen zu fahren. Beim Rennen in Monza feierte die Traditionsstrecke ihren 100. Geburtstag , eine italienische Feier mit einem Ferrari-Sieg blieb aber aus.