Rekordweltmeister Lewis Hamilton musste sich im Mercedes in der K.-o.-Ausscheidung beim Formel-1-Klassiker mit dem achten Rang zufriedengeben. Teamkollege George Russell landete auf Position sechs. Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin als Neunter überraschend in die Top Ten, Mick Schumacher wurde im Haas 15.

Der Qualifying-Erste Leclerc liegt im Klassement nach seinem vorzeitigen Aus zuletzt in Spanien sechs Punkte hinter Verstappen, der vor einem Jahr erstmals in Monaco gewonnen hatte. Der Niederländer hatte auch davon profitiert, dass Leclerc wegen eines Defekts an seinem Ferrari trotz Pole nicht hatte starten können.