Charles Leclerc hat den ersehnten ersten Formel-1-Heimsieg wieder verpasst. Nach einer kapitalen Taktikpanne von Ferrari in dem phasenweise unübersichtlichen Rennen kam der von Platz eins gestartete Monegasse nur als enttäuschter Vierter ins Ziel. Den Sieg in dem verspätet gestarteten und mehrfach unterbrochen Grand Prix sicherte sich Sergio Pérez vom Ferrari-Rivalen Red Bull . Zweiter wurde Leclercs Teamkollege Carlos Sainz vor Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen .

Der Niederländer baute so trotz eines eher schwachen Wochenendes seinen Vorsprung auf den frustrierten Leclerc in der Gesamtwertung auf neun Punkte aus. Für Pérez war es der dritte Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Zuvor hatten in diesem Jahr nur Verstappen (vier) und Leclerc (zwei) die Siege unter sich aufgeteilt.