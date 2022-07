Verstappen wählte mit seinem Rennstall eine andere Strategie als Ferrari, er kam sehr früh an die Box und wollte Leclerc mit einem sogenannten Undercut unter Druck setzen. Doch der Monegasse blieb ruhig und überholte Verstappen nach seinen Boxenstopps jeweils problemlos mit frischen Reifen. Insgesamt ging Leclerc dreimal an seinem WM-Rivalen vorbei, es war eine Machtdemonstration, die nach den vergangenen Rennen so nicht zu erwarten war.