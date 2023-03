Pech hatte Alonsos Kollege Lance Stroll: Er musste den Wagen schon nach 18 Runden mit einem technischen Defekt stehen lassen. Das Safety Car kam zum Einsatz, das ganze Feld rückte dadurch eng zusammen. Perfekt für Verstappen, der – zu diesem Zeitpunkt bereits Vierter – dadurch noch weniger Abstand nach vorne gutzumachen hatte. Das Rennen ging noch einmal von vorne los.

Schon fünf Runden nach Wiederaufnahme lag Verstappen auf Platz zwei, beide Red Bulls bildeten damit die Spitze. Pérez verteidigte seinen Vorsprung, Verstappen kam, je länger das Rennen dauerte, zwar näher. Zum Überholen reichte es am Ende aber nicht mehr. Der Abstand war am Ende immer noch deutlich. Positionsveränderungen gab es unter den ersten Sieben in den letzten 25 Runden überhaupt nicht mehr.