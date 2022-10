Max Verstappen hat seine erste Titelchance in Singapur nicht genutzt, kann aber schon in dieser Woche zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister werden. Nach einem heftigen Gewitter wurde der Niederländer am Sonntag nach zuvor fünf Siegen nacheinander nur Siebter und war beim Triumph seines Red-Bull-Kollegen Sergio Pérez chancenlos. Die Plätze zwei und drei sicherten sich die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz. Dazu schreibt die internationale Presse: